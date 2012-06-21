Українці — дуже працьовита і талановита нація, і перелік винаходів, який є заслугою наших співвітчизників, — цьому доказ. На жаль, наші вчені не завжди можуть повністю реалізувати себе саме в Україні, але й за її межами вони вигідно вирізняються в науковому світі.
Далеко не всім відомо, що серед винаходів, які змінили світ — гасова лампа, яку сконструювали 1853 року львівські аптекарі Ян Зегом та Ігнатій Лукасевич. Вона свого часу відіграла важливу роль у розвитку людства. Того ж року у львівському госпіталі було проведено першу в історії термінову нічну операцію при гасовій лампі. Понад пʼятдесят років гасові лампи були основним джерелом світла — як в оселях, так і на вулицях міст.
Мало хто знає, що поштовий індекс також винайшли в Україні. Перші поштові індекс мали в собі число, яке означало місто, всередині букву «У», яка означала «Україна», та ще одне число, яке відповідало меншому поштовому району.
Роман ПАНЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»