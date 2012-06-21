Експорт газу до Євросоюзу може розпочати НАК «Нафтогаз України» в разі сприятливої ситуації на європейському ринку. «Цього року наповнення українських газосховищ досягне найвищого рівня за останні десять років. Відповідно з боку оператора ПСГ ми зробили все необхідне, щоб найближчий опалювальний сезон пройшов без криз. У вітчизняних ПСГ достатньо запасів, щоб не тільки забезпечити теплом українців, а й отримати додатковий дохід від реалізації газу за кордоном», — цитує УНІАН слова генерального директора Укртрансгазу Сергія Переломи.

Обсяг закачування газу у сховища за дев’ять місяців року становить 15,9 млрд куб. м. Це на 6,3% більше, ніж торік. З них резиденти закачали 7,5 млрд кубометрів, що порівняно з минулим роком менше на 42,8%. Та газосховища активно наповнюють нерезиденти: з початку 2020 року вони закачали в ПСГ 8,4 млрд куб. м газу, що в 4,4 раза перевищує торішні показники.

За інформацією Укртрансгазу, з наявних у сховищах майже 28 млрд куб. м газу іноземні трейдери зберігають у режимі «митний склад» 9,7 млрд куб. м, а компанії-резиденти — 1,3 млрд кубів.