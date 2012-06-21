Заходи жорсткої економії, які держава використала для боротьби з кризою 2014 року, значно посилили гендерну нерівність у країні.
«У 2016 році розрив у заробітній платі, яку отримують чоловіки та жінки, був рекордним за останні 10 років – 25%», - розповіла оглядачу «Урядового кур’єра» соціолог Центру соціальних та трудових досліджень, Оксана Дутчак. – Найбільше постраждали саме вразливі категорії жінок – внутрішні переселенці, жінки з прифронтової зони та сільської місцевості, пенсіонери та жінки з дітьми».
Експерти пов’язують погіршення ситуації з тим, що при виконанні вимог міжнародних організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду, держава не взяла до уваги потреби вразливих верств населення. Найбільше скороченню піддавався саме державний сектор економіки, зокрема освіта, медицина та соціальна сфера, де традиційно працюють жінки. Також саме жінки в більшості є набувачками послуг соціальної сфери, які були скорочені – державна допомога, пенсії і субсидії.