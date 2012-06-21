Для облаштування центру міська влада надала в оренду за символічну цині (одна гривня) стару споруду. Найближчим часом, розпочнеться ремонт стін та стелі за рахунок внеску міської ради. А зараз тут вже проведена заміна вікон на пластикові, з'явилися нові двері, закуплено енергоопалювальне обладнання. Цей Центр не тільки згуртує жінок потенційної об'єднаної громади навколо вирішення проблем гендерного спрямування, але й активізує вже підготовлену проектну команду жінок в написанні проектів та залученні додаткового фінансування та співпраці із Міжнародними донорськими організаціями та проектами.
«Наше наступне завдання - це реалізація нових можливостей жінок - від рукоділля до написання нових проектів, від захисту від агресії та насильства - до лідерства та участі в прийнятті рішень»,- каже менеджер проекту Наталія Вітко.
Проект створюється в рамках спільної Програми ПРООН І ООН жінки за підтримки Українського Жіночого Фонду.
Загалом на Луганщині розроблено та підтримано Українським жіночим фондом 17 міні-проектів на суму близько 2,5 мільйонів гривен. В області діють 30 жіночих груп самодопомоги, які працюють в населених пунктах, потенційних, або вже функціонуючих ОТГ. Зареєстровано 11 нових жіночих громадських організацій завдяки активній роботі у даному компоненті, які охоплюють навколо себе 200 активних жінок.
«За нинішніх умов, коли створюються об’єднані територіальні громади, жінці належить важлива роль. Тобто жінка має стати не просто учасницею процесу, а - агентом змін, тобто впливати на рівні з чоловіками на розподіл ресурсів і на управління цими ресурсами»,- упевнена мобілізаторка Новоайдарської та Кремінської громад Наталія Бойко.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»