Питання рівності жінок і чоловіків упродовж останніх років перебувало в центрі уваги уряду. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час презентації Звіту щодо реалізації гендерної політики України за період з 2016-го по 2019 роки. За цей час уряд ухвалив понад 55 стратегічних документів, в які інтегрував гендерний компонент.
«Уперше гендерний компонент введено у план пріоритетних дій уряду, Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО, Стратегію реформування державного управління України на період до 2021 року. Гендерне бюджетування входить у Стратегії управління державними фінансами на 2017—2021 роки», — розповіла віцепрем’єр.
Серед важливих досягнень у гендерному питанні — ухвалення Державної соціальної програми забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року й підготовка Національної комунікаційної та правозахисної стратегії України в галузі гендерної рівності, повідомляє пресслужба віцепрем’єра.
«Уперше за майже 40 років із часу ратифікації Україною Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок ухвалено Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на період до 2021 року. Тож нині як ніколи важливо відстежувати виконання всіх цих документів, щоб в українському суспільстві була справжня рівність», — наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Вона розповіла про посилення ролі жінок у процесах ухвалення рішень. «Мене тішить, що значно зросла кількість жінок у вищому корпусі державної служби, кращим став доступ жінок до посад і військових звань, понад 450 професій тепер доступні й для жінок. Серед останніх позитивних трендів — збільшення кількості жінок-депутатів у Верховній Раді 9-го скликання — уже понад 20%, і це, гадаю, також результат нашої спільної роботи», — зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»