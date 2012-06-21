Геологічна служачи США повідомила про катастрофічне виверження гавайського вулкана Кілауеа, повідомляє Live Science.
За даними служби, в нижній частині кратера збирається критична маса води, яка стікає з тріщин у скелях.
Нині в кратері сформувалися три ставки, які згодом утворять велике озеро.
Коли вулкан почне вивергатися, розпечена магма перетворить озерну воду в пар, що призведе до вибуху.
Проте, на думку вчених, вибух не варто очікувати в найближчому майбутньому.
«Не дивлячись на те, що існує небезпека вибуху, його скоро не буде, тому що зараз у ставках мало води», кажуть вчені. «Те, про що ми говоримо, це довгострокові перспективи».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»