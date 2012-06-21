Удесяте країна визначила переможців премії «Герої спортивного року—2017». В урочистостях узяли участь урядовці, олімпійські чемпіони, тренери, артисти. Від імені глави уряду переможців, які прославили свою державу на міжнародних змаганнях під українським національним прапором, вітав віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко.
«Хочу запевнити, що ваші успіхи завжди цінуватимуть на найвищому рівні. Питання спорту, підтримки спорту й фізичної культури залишатимуться одними з перших на порядку денному діяльності Кабінету Міністрів», — запевнив урядовець.
Окремо він привітав і нагородив цінним подарунком цьогорічного олімпійського чемпіона Олександра Абраменка, оскільки він потрапить лише до наступної номінації.
Так-от, героями спортивного року, за даними служби віце-прем’єра, стали:
у номінації «Найкращий спортсмен року» — Олександр Хижняк (чемпіон світу, чемпіон Європи з боксу у ваговій категорії до 75 кг, найкращий боксер чемпіонату світу та Європи, найкращий боксер світу—2017 за версією АІБА);
у номінації «Найкраща спортсменка року» — Ольга Харлан (чемпіонка світу з фехтування на шаблях).
«Олімпійською надією України» визнано Дар’ю Білодід (чемпіонку Європи з дзюдо у ваговій категорії до 48 кг);
у номінації «Разом з олімпійцями» кращою стала Лариса Соловйова (чемпіонка Х Всесвітніх ігор з пауерліфтингу);
у номінації «Сильні духом» перемогла Людмила Ляшенко (чотириразова чемпіонка, срібна та бронзова призерка чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, переможниця і багаторазова призерка Кубків світу з біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату).
«Найкращою командою року» стала жіноча збірна із синхронного плавання.
«Сенсацією року» визнано Юлію Левченко (срібну призерку чемпіонату світу з легкої атлетики, бронзову призерку чемпіонату Європи в закритих приміщеннях, бронзову призерку чемпіонату світу U20, чемпіонку Європи U23 (стрибки у висоту);
у номінації «Найкращий тренер року» першість отримала Світлана Саідова (головний тренер збірної України із синхронного плавання, яка здобула шість медалей чемпіонату світу);
у номінації «Спортивна слава України» — Анатолій Поливода і Тетяна Пророченко (легенди світового баскетболу та легкої атлетики).
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