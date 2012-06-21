Агент ФСБ завербував молодшу на тридцять років за себе дівчину. І в ході вербовки несподівано закохався. Її заарештувало СБУ, його через півроку — російські правоохоронні органи. Це не голлівудський блокбастер, це — реальна історія, яка сталася торік.
Про цинічний, підступний, дикий задум путіноїдів, про зламані долі й дивом не здійснений план розв’язання нової світової війни розповідає у своєму новому документальному фільмі «Гібридна історія» Сергій Лойко — відомий військовий журналіст, автор бестселерів «Аеропорт» та «Рейс».
З 12-ї години дня 13 березня фільм — усі чотири серії — вже доступний на каналі «Ютуб», посилання можна знайти на акаунті Лойка у ФБ (у нього їх два — на випадок блокування). А на каналі «Прямий» цей фільм демонструватимуть цього тижня вечорами, з четверга по суботу. Саме цей канал надавав Лойку всі п’ять місяців роботи над фільмом організаційну та технічну підтримку — транспорт, камери, звук, операторів, монтаж тощо. Тому без жодного застереження згадую його. Нехай інші канали, той самий «Інтер» або «Україна», позаздрять і теж забезпечать створення та просування подібного фільму — тоді й їх згадаємо.
Журналістам Лойко розповів, що поштовхом до початку роботи послужила каламутна історія з трьома атомниками, які поїхали на заробітки в Росію, але згодом зрозуміли, що їх використовують ворожі спецслужби, і зуміли втекти назад в Україну. СБУ проводило на цю тему кілька брифінгів, але мало хто зрозумів, про що саме йшлося і у що це могло вилитися.
На думку Лойка, організатори туру атомників (серед яких — і обоє закоханих, згаданих у першому абзаці) планували теракти, аналогічні тим, з яких починався перший президентський термін Путіна (підриви житлових будинків). Далі — звинуватити в цьому використаних у темну атомників та українські спецслужби і розпочати нове вторгнення в Україну. Це звучить дико, але Лойко вкотре нагадав: «Добре, що будинки не підірвали. Щастя, що цього разу через тупість та жадібність виконавців задумка зійшла нанівець. Але війна ближче, ніж ви думаєте, війна — біля кожного з нас. Цинізм, бездушність, зневага до всього людського — це риси, притаманні диригентам та виконавцям розв’язаної путіними війни. І вони ні перед чим не зупиняться».