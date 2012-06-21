Селище Опитне на Донеччині, на жаль, перетворилося на унікальний населений пункт, що за інших обставин міг би привабити туристів — любителів прифронтового екстриму.
По-перше, в цьому населеному пункті у так званій сірій зоні внаслідок частих обстрілів на сьогодні не залишилося жодного вцілілого будинку. По-друге, Опитне — одне з тих селищ, де люди через згадані причини вже п’ять років змушені жити без електроенергії. По-третє, вперше за цей період сторони по обидва боки лінії зіткнення домовилися про припинення вогню на тривалий термін — аж на 20 днів. І по-четверте, вперше за минулі п’ять років сюди завезли будівельні матеріали і починають ремонтні роботи.
Нині в потерпілому від обстрілів селищі мешкають 38 осіб у 20 будинках, що їх усі планують полагодити. Принаймні представники Державного матеріального резерву при Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації пообіцяли надати матеріали для всіх потерпілих двох десятків домогосподарств.
За словами голови гуманітарної місії «Проліска» Євгена Капліна, раніше волонтери неодноразово виношували намір взятися за відновлювальні роботи, проте не отримували потрібних письмових гарантій про припинення вогню, а нині така домовленість нарешті з’явилася.
«Капітального ремонту житлового фонду в населеному пункті не проводили протягом п’яти років гібридної війни. Досі ми надавали місцевим жителям лише матеріали для швидкого побіжного ремонту: плівку, пластик, брезент. А тепер хочемо максимально відремонтувати всі будинки. Окремі матеріали вже отримали від резерву при ДонВЦА, а ті, яких не вистачає, — вікна і двері — плануємо закупити самостійно», — повідомив він.