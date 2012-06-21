Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Ім’я Сергія Синянського із селища Велика Писарівка Сумської області добре відоме не тільки у слобожанському краї, а й далеко за його межами.

Захопившись ще в молодості гирьовим спортом, чоловік віддає улюбленому заняттю весь вільний час, бере активну участь у змаганнях різних рівнів, пропагує серед молоді здоровий спосіб життя.

Карантинні регламенти дещо обмежили можливості виступів на помостах, однак не зовсім. Нещодавно відбувся чемпіонат Європи, який організатори провели в онлайн-режимі, що дозволило його учасникам продемонструвати всі свої здібності і можливості.

Як повідомив spotclub.sume.ua., за умовами цьогорічного чемпіонату його учасники записували відео відповідних вправ і надсилали суддівській колегії для винесення рішення.

Сергій Синянський виступив у віковій суперважкій категорії відповідно від 40 до 49 років та 95 кілограмів і більше, продемонструвавши у дисципліні «довгий цикл» другий результат.

А саме — впродовж 10 хвилин підняв двома руками дві гирі вагою 24 кілограми кожна 94 рази. При цьому український спортсмен поступився лише представнику Польщі, який показав результат 113 повторів.