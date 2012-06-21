Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ім’я Сергія Синянського із селища Велика Писарівка Сумської області добре відоме не тільки у слобожанському краї, а й далеко за його межами.
Захопившись ще в молодості гирьовим спортом, чоловік віддає улюбленому заняттю весь вільний час, бере активну участь у змаганнях різних рівнів, пропагує серед молоді здоровий спосіб життя.
Карантинні регламенти дещо обмежили можливості виступів на помостах, однак не зовсім. Нещодавно відбувся чемпіонат Європи, який організатори провели в онлайн-режимі, що дозволило його учасникам продемонструвати всі свої здібності і можливості.
Як повідомив spotclub.sume.ua., за умовами цьогорічного чемпіонату його учасники записували відео відповідних вправ і надсилали суддівській колегії для винесення рішення.
Сергій Синянський виступив у віковій суперважкій категорії відповідно від 40 до 49 років та 95 кілограмів і більше, продемонструвавши у дисципліні «довгий цикл» другий результат.
А саме — впродовж 10 хвилин підняв двома руками дві гирі вагою 24 кілограми кожна 94 рази. При цьому український спортсмен поступився лише представнику Польщі, який показав результат 113 повторів.