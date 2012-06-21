Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Голова правління Національного банку України Кирило Шевченко пропонує скасувати податок на доходи за депозитами громадян.

Для прикладу він каже про те, що при залученні населення до ринку облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) немає жодних перепон, бо там немає жодного оподаткування. Тому населення України купило ОВДП на суму 8 мільярдів гривень. Таке ж саме, на думку глави НБУ, слід зробити й щодо депозитів населення.

Водночас Кирило Шевченко наголощує, що ця пропозиція, на жаль, не була почута керівниками Міністерства фінансів України.

Очільник регулятора розмірковує так: справді, в 2014 році, коли державна казна була практично порожньою, введення податку з доходів за депозитами населення було доречним. Нині, за його словами, справи з державними фінансами не такі вже й погані, і ми можемо ліквідувати цей податок.

Він також висловився за всебічний розвиток вторинного ринку ОВДП. Проте такий ринок, на думку банкіра, має працювати з єдиною метою –– бачити реальну ціну цих цінних паперів у будь-який час, а не тільки у моменти їхньої купівлі чи погашення.