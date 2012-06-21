Підвищення глобальної температури на 2 градуси Цельсія в порівнянні з доіндустріальним рівнем спровокує влітку в середніх широтах північної півкулі сильну спеку і затяжні періоди посухи, що змінюватимуться тривалими рясними дощами з небезпекою повеней, заявляють вчені в дослідженні, представленому в журналі Nature Climate Change.
«Наша модель показала, що, якщо планета нагріється на 2 градуси або вище, ми отримаємо значний негативний зсув у літніх погодних умовах. Крайнощі стануть більш стійкими – тривалість жарких і посушливих періодів, а також сильних дощів збільшиться», – розповідає Пітер Пфлайдерер, провідний автор дослідження з Берлінського університету імені Гумбольдта (Німеччина).
Через глобальне потепління вже сьогодні в усьому світі зросла частота екстремальних погодних явищ: сильна спека і рясні опади. Очікується, що ця тенденція збережеться і в майбутньому. Такі зміни негативно впливають на здоров'я людей, екосистеми, сільське господарство і економіку, а також на навколишнє середовище, включаючи підвищений ризик лісових пожеж. Найчастіше екстремальні погодні явища оцінюються з точки зору інтенсивності або частоти, однак, як показує дослідження Пітера Пфлайдерера, саме їх тривалість або стійкість призведе до найбільш серйозних наслідків.
«Тривалі зливи підвищують ризик сильних повеней, і останні приклади в Північній Америці, Європі та на півночі Азії дають цьому прекрасну ілюстрації. З іншого боку, європейська хвиля тепла 2018 року, що вилилася в кілька затяжних періодів спекотної і сухої погоди, сприяла зниженню врожайності пшениці на 15% в Німеччині», – зазначають автори дослідження.
Згідно з розрахунками Пітера Пфлайдерера і його команди при несприятливому результаті ймовірність настання теплих і жарких періодів протяжністю понад два тижні збільшиться на 4% в східній частині Північної Америки, Центральній Європі і Північній Азії, а в центральній частині Північної Америки – аж до 20%. При цьому ризик тривалих дощів зросте набагато значніше – на 26% по всій північній частині помірного поясу.
«При більш високих рівнях потепління можна очікувати ще більш екстремальну літню погоду. З іншого боку, виконання Паризької угоди, яка передбачає утримання позначки в 1,5 градуса Цельсія по відношенню до доіндустріального показника, дозволить уникнути таких значних змін клімату. Однак нинішні повільні темпи скорочення викидів ведуть нас до підвищення глобальної температури на 3 градуси Цельсія, тому нам необхідно терміново вживати коригувальних дій », – роблять висновок автори дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»