За підсумками голосування на сайті «Україна для українців» Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка ввійшов до 12 найкрасивіших вишів України. Перемога закладу цілком заслужена, адже він один з найстаріших і найкрасивіших у країні. Заснований 1874 року, глухівський університет здобув заслужений авторитет як кузня професійних педагогічних кадрів.
Серед його вихованців Олександр Довженко, чиїм ім’ям названо заклад. Із семи корпусів вишу три визнано історичними пам’ятками, вони входять до складу Національного історично-культурного заповідника «Глухів». Гості й туристи, які приїжджають до колишньої гетьманської столиці, неодмінно відвідують ці місця, щоб помилуватися вишуканою архітектурою історичних споруд