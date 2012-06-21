Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Вже кілька тижнів поспіль Харківська область б’є всі антирекорди в Україні, демонструючи приріст хворих на коронавірус до 700 осіб на добу. А 12 жовтня зафіксовано 741 хворий на COVID-19.Тож, за словами голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, в помаранчевій зоні регіон перебуває всього лиш формально.

«Реально ми навіть не в «червоній» зоні, а вже в «чорній», — зазначив Олексій Кучер і повідомив, що фактично всі 100% ліжок для хворих на COVID-19 заповнені, оскільки до вільних ліжко-місць враховуються 610 ліжок у дитячих відділеннях та в пологовому будинку. А останні — заповнені лиш на 3%.

Мешканці ж області продовжують проявляти свою не надто розумну відчайдушність, ігноруючи обов’язковість масок у людних місцях та інші карантинні обмеження, Ті ж з них, хто відповідально ставиться до свого здоров’я і здоров’я оточуючих говорять що економіка, робота підприємств та транспорту безсумнівно важливі, але для кого вони будуть потрібні, якщо пандемія повністю захлесне регіон і країну. Тому й схвалюють наміри центральної влади щодо введення штрафів за допуск людей без масок у транспорт чи приміщення, який буде накладатися на власників таких громадських місць та відповідальних осіб.

Для подолання, або ж бодай припинення зростання кількості хворих на корона вірус в Харківській області місцева влада планує найближчим часом облаштувати ще 320 лікарняних ліжок у регіоні та закупити додаткові кисневі концентратори, адже щодень в області госпіталізується до 90 пацієнтів хворих на коронавірус. Також, і це дуже важливо, буде посилено контроль з боку правоохоронних та контролюючих органів за дотриманням карантинних заходів у регіоні.