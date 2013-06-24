Прем’єр­міністр Юлія Свириденко зустрілася з новообраною наглядовою радою НАК «Нафтогаз України». Ішлося про головні завдання компанії: нарощування видобутку газу, підвищення капіталізації групи, розвиток міжнародних партнерств, а також продовження виконання соціальних зобов’язань.

Очільниця уряду подякувала компанії та її працівникам за самовіддану роботу, зокрема протягом цієї складної зими. За словами Юлії Свириденко, окремо обговорили реалізацію планів енергетичної стійкості регіонів України.

«Очікуємо від державної компанії активного залучення до виконання цих планів, зокрема в частині забезпечення безперебійного постачання газу громадам», — наголосила Прем’єр­міністр.

Крім того, зупинилися на важливості збереження фіксованих цін на газ для населення. «Держава й надалі забезпечуватиме відповідну підтримку людей у цей непростий період. А для комерційного сегменту послідовно рухаємося в напрямі лібералізації цін», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.