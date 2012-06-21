Гоночний електрокар ID. R встановив новий рекорд кола на автодромі Блистер Берг в Німеччині. Автомобілем керував заводський пілот Дітер Деппінг (колишній чемпіон Німеччини з ралі), який пройшов 4,2-кілометрову дистанцію за 1 хвилину і 24,2 секунди. Відеоролик з заїзду опублікували на YouTube-каналі Volkswagen Motorsport. Попередній рекорд траси належав Radical SR3 SL, який подолав коло за 1 хвилину і 44,7 секунди.

Volkswagen ID. R оснащується двома електричними двигунами. Сумарна потужність автомобіля – 680 л. с. і 650 Н м крутного моменту. Маса автомобіля склала всього 1100 кілограмів. Гоночний електрокар, який важить 1100 кілограмів, до 100 км / год розганяється всього за 2,25 секунди. Німецькі інженери застосували на машині гоночну технологію DRS з Формули-1, яка дозволяє змінювати кути атаки площини антикрила, тим самим зменшуючи аеродинамічний опір.

Раніше автомобіль зміг встановити абсолютний рекорд змагань з підйому на гору Пайкс-Пік в американському штаті Колорадо (7 хв. І 57,148 с). Також ID. R належить рекорд «Північної петлі» «Нюрбургринга» серед електричних машин (6 хв. І 5,336 секунди). Крім того, гоночний автомобіль зміг швидше за всіх піднятися на пагорб в рамках Фестивалю швидкості в британському Гудвуді. Електрокар показав час 39,90 секунди.

Восени минулого року гоночний електрокар ID. R встановив рекорд з підняття на гору Тяньмень в Китаї. Автомобіль проїхав 11-кілометрову дистанцію за 7 хвилин і 38,585 секунди. У цих заїздпх автомобілем пілотував француз Ромен Дюма.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»