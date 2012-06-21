У США «Google Покупки» заборонив шукати користувачам будь-які продукти зі згадуванням слова «зброя» (gun) у назві. З пошуковика зникли навіть «водні пістолети» й американський рок-гурт «Guns N Roses».
Про це повідомляє видання "Business Insider".
«Пошук за запитами «пістолет для мильних бульбашок» і «клейовий пістолет» також не видав жодних результатів», – йдеться в повідомленні.
У самій «Google» також підтвердили виданню інформацію про збій.
«Зараз ми працюємо над тим, щоб виправити помилку. Ми не змінювали свою політику», – відповіли в компанії.
Пізніше там також опублікували офіційну заяву в одному з коментарів у "Twitter".
«Це було помилкою і не повинно було статися. Справа в людському факторі, з'явилося безліч запитів на тему «активаторів спуску» (для швидкої стрільби). Ми негайно видалили ці результати, оскільки вони порушують нашу політику», – наголошено в коментарі.
Зазначено, що хвиля обговорень про необхідність посилити продаж зброї в США з'явилася після нападу на школу "Marjory Stoneman Douglas High School" у Флориді 14 лютого 2018 року. Тоді колишній учень навчального закладу розстріляв 17 людей. Пізніше президент США Дональд Трамп уперше вирішив посилити контроль за продажем зброї і внести відповідні зміни до законодавства.