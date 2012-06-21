Те, чого так довго чекали фанати Google, нарешті сталося – компанія підтвердила дату виходу свого нового недорогого смартфона Google Pixel 4a!
Цікаво те, що пошуковий гігант не просто зробив відповідну сторінку у своєму онлайн-магазині, але і «заховав» анонс у досить цікавій грі. Спочатку на сторінці немає ніякої інформації про те, коли саме компанія покаже новинку. Але якщо сірі прямокутники через натискання на них зафарбувати в кольори логотипу Google, з'явиться напис про довгоочікуване анонсі з точною датою презентації.
Нагадаємо, що судячи з останніх даних, Google Pixel 4a буде працювати на базі процесора Snapdragon 730, мати 5,8-дюймовий дисплей, одинарну основну камеру на 12 Мп і 6 ГБ оперативної пам'яті на пару з 64 або 128 ГБ пам'яті постійною. На жаль, ємність акумулятора смартфона складе «слабкі» 3. 080 мАг, але зате буде підтримка швидкої зарядки на 18 Вт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»