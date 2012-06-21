Це був не просто звичайний робочий день для співробітників водопровідної компанії в Нідерландах, які на початку цього місяця наткнулися на глиняний горщик для приготування їжі, що містить майже 500 золотих і срібних монет, датованих 15 століттям, при прокладці труб на будівельному майданчику.
«Голландські новини» повідомляють, що скарб було виявлено під час будівельних робіт на відрізку, який розташований між Віан і Хагтейн в провінції Утрехт, і може пролити світло на те, що сталося в середньовічному місті Хагтейн після його руйнування в 1405 році.
Доктор Боер пояснив, що за час, коли монети були в обігу,у Нідерландах при владі була французька дворянськасім'єя, «герцогів Бургундії», які мали глибокі зв'язки з королівською родиною Франції. Проте, залишається багато прогалин у знанні цього періоду часу, особливо після насильницького знищення Хагестеіна, поблизу того місця, де були виявлені монети.
«У нас тепер є горщик, повний історій», – сказав археолог Пітер Де Бур.
Аналіз монет показав, що дванадцять з них були золотими, а інші – сріблі. Справжня цінність поки не визначена.
«У горщику також були знайдені текстильні вироби, які свідчать про те, що монети були замотані в тканину», – повідомляє NL Times. «Більшість монет, датовані 1470-м і 1480-м роками. На деяких монетах зображений король Англії Анрі VI, єпископ Утрехтський Давид Бургундський і папа Павло II.