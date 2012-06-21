Дощ трохи завадив, але настрій не зіпсував ні гостям з Києва, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей, ні місцевим аматорам, які представили свої роботи на виставці сучасного декору Ukrainian lounge zone, під час медового ярмарку та свята хлібів.
«Слобожанський спас» уже став традиційним, його проводять на Сватівщині вдванадцяте. «Не випадково фестиваль відбувається саме на Сватівщині. Адже такого різнобарв’я національностей, традицій і культур не має жодна область, тільки наша Луганщина, — зауважив очільник області Віталій Комарницький, вітаючи учасників заходу. — Віковічне прагнення українців до самовизначення підтверджується тут, на Слобожанщині. А назва Сватове символізує одвічне прагнення українців до гуртування».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»