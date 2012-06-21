Згідно з дослідженням, про яке інформують закордонні ЗМІ, регулярне вживання червоного перцю чилі може збільшувати тривалість життя. Це ще один експеримент, який передбачає сприятливий вплив на здоров'я цього овочу.
2015 року британський медичний журнал опублікував багаторічні спостереження, проведені серед китайців. Вони показали, що ті, хто частіше вживав перець, довше тішилися життям. Однак китайці загалом до їжі ставляться прискіпливо, з увагою, тож не було впевненості, чи це пов’язано з гострим перцем.
Тим часом два науковці з медичного коледжу Університету Вермонту (США) проаналізували дані понад 16 тисяч осіб віком від 18 років, які ввійшли до Національної програми обстеження здоров'я та харчування в 1988–1994 роках.
Цей аналіз засвідчив, що ті, хто регулярно вживає червоний перець чилі, на 13% рідше помирають. Автори дослідження підозрюють, що це пов’язано з капсаїцином, який міститься в гострому перці, що надає йому прикметний пекучий смак, а також подразнювальні та зігрівальні властивості.
Дослідження показали, що чилі знижує ризик серцево-судинних захворювань, а також інфаркту та інсульту. Інші раніше опубліковані спостереження свідчать, що цей перець зменшує ризик раку молочної залози та колоректального раку.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»