На 1 жовтня 2020 року в обігу в Украіні перебувало готівки на суму 515,8 млрд грн, зокрема банкнот –– на 512,7 млрд грн (2,96 млрд шт.), монет –– на 3 млрд грн (13,5 млрд шт.). З початку цього року готівка в обігу зросла на 90,8 млрд грн, або на 21,4%, повідомляє НБУ у фейсбуці.

Основний чинник цього –– зменшення готівкових надходжень до кас банків за платіжними картками, за придбану іноземну валюту та з торговельної виручки. Загалом зростання готівки поза банками в Україні після спалаху COVID-19 і запровадження карантинних заходів не унікальне явище, аналогічні тенденції спостерігаються в більшості країн.

В Україні на зміну обсягів готівки в позабанківському обігу за дев’ять місяців 2020 року найбільше вплинули: посилення невизначеності через карантин та зростання попиту на готівку з мотиву завбачливості; громадяни скорочували купівлю дорогих товарів та товарів не першої необхідності, тож готівка менше поверталася з магазинів до банків; зростання соціальних виплат у грошовій формі, зокрема пенсіонерам, які надають перевагу готівці.