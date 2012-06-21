Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні готується законопроєкт, яким буде значно ускладнено діяльність так званих фінансових пірамід. Про це повідомляє Національна комісія із цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Там зазначають, що дотепер в Україні немає ефективних механізмів, спрямованих проти дій компаній, які фактично залучають кошти населення під високі відсотки, а потім не повертають їх своїм клієнтам.
Такий законопроєкт дасть змогу отримувати різну інформацію про діяльність подібних злодіїв від органів правопорядку та іноземних фінансових регуляторів. Також згідно із законопроєктом, можна буде блокувати рішення судів, скерованих на діяльність подібних структур та допомагати органам прокуратури.
Як відомо, нещодавно прокуратура Києва сповістила про підозру президенту банку «Аркада», який начебто заволодів коштами інвесторів-фізичних осіб при зведенні житлових комплексів «Евріка» та «Патріотика» у сумі 50 мільйонів гривень.
Також наприкінці серпня 2020 року СБУ заблокувала діяльність компанії B2B jewelry, яку підозрюють у присвоєнні 250 мільйонів доларів її вкладників.