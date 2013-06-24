На відновлення бізнесу, пошкодженого війною, можна отримати до 16 млн грн, подавши заявку на грант Мінекономіки через портал Дія. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.
«Підприємці, якщо ваше виробництво постраждало від обстрілів, – подавайтеся на грант Мінекономіки через портал Дія. Кошти можна використати на придбання, доставку та запуск обладнання. Сьогодні така можливість з'явилася у Дії», – заявила Юлія Свириденко.
Деталі оновленої програми грантів для переробних підприємств:
- Якщо обладнання знищене війною – грант збільшено до 16 млн грн, 80% покриває держава.
- При купівлі українського обладнання – компенсація 70% вартості.
- Грант покриває дослідження для запуску нової продукції та обладнання для післяврожайної обробки.
Головною умовою є створення від 5-ти робочих місць і працювати щонайменше 3 роки.
Юлія Свириденко зазначила, що «це вже допомогло залучити понад 6,2 млрд грн інвестицій і створити більше 20 тисяч робочих місць».