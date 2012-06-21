Валюти країн СНД у першому кварталі 2018 року зміцнилися порівняно з доларом США. Найстійкішими виявилися грузинський ларі (+6,4%), українська гривня (+5,4%) та казахстанський тенге (+4%), повідомляє Укрінформ.
Ларі зміцнився на тлі глобальних тенденцій ослаблення долара США, підвищення облікової ставки й темпів зростання ВВП країни на 6,4% торік у четвертому кварталі. У Грузії зростають ділова активність, роздрібний продаж та промислове виробництво.
Гривня зміцнилася на 5,4%, отримавши допомогу від надходження зовнішніх інвестицій на операціях Carry Trade. Підвищення облікової ставки від НБУ до 17% зробило гривневі держоблігації привабливішими для інвестицій. Підтримку гривні надав сильний євро та сприятлива кон’юнктура на глобальних ринках сировини.
Тенге зміцнився на 4% завдяки стабільному експорту сировини і металів, які становлять понад 75% усіх поставок. Також позначилися сприятливі цінові тенденції ринків сировини, послаблення американської валюти й попит з Китаю.
За прогнозами Forex Club, гривня до початку літа може стабілізуватися на рівні 25—27 за долар. Підтримку нашій національній валюті нададуть сезонні чинники та висока облікова ставка.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»