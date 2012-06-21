У Сіверській об’єднаній територіальній громаді Бахмутського району на Донеччині став до роботи центр безпеки громадян. Відкриття цього об’єкта стало черговим підтвердженням поступового розвитку місцевої громади, в якій дуже серйозно ставляться до безпеки людей, які мешкають на довколишній території. Завдяки сучасному оснащенню відтепер у рятувальників центру безпеки є можливість досить оперативно і професійно реагувати на пожежі та інші надзвичайні ситуації і надавати відповідну допомогу. «Ми неспроста вирішили подбати про створення такої служби, бо це насамперед безпека наших людей, збереження нашого майна і піклування про наш добробут», — вважає Сіверський міський голова Василь Масюженко.
На території Донецької області діють уже шість таких центрів безпеки громадян. Та незабаром їх побільшає, оскільки згадані об’єкти вже встигли довести свою ефективність.