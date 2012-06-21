Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Нащадки відомого миколаївського лікаря, поета, неординарної особистості Олександра Петрова подарували миколаївцям старовинне піаніно. Про це розповів начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївського міськвиконкому Юрій Любаров. За його словами, наприкінці вересня на пошту управління надійшов лист від Юлії, яка живе за кордоном і є правнучкою військового лікаря Олександра Петрова.

У листі йшлося: «моя сім’я є власником старовинного німецького піаніно Pfeiffer, удостоєного золотої медалі. Інструмент був випущений до 1918 року, є підтвердження від фабрики Carl A. Pfeiffer GmbH. Нині піаніно не використовується за призначенням, в зв’язку з цим нам би хотілося передати його в такі руки, де воно принесе максимум користі. Інструмент знаходиться в м. Миколаїв».

До листа додано світлини старовинного піаніно в прекрасному стані. На інструменті піаніно є й особливий знак — передпродажна табличка, яка свідчить, що куплено воно було в дореволюційному Миколаєві в місцевій філії Carl A. Pfeiffer. Під час переписки миколаївського чиновника та власниці піаніно Юлії з’ясувалося, що інструмент в їхній родині зберігається вже кілька поколінь.

Цікава й історія родини, главою якої був колись флотський доктор медицини Олександр Миколайович Петров. Народився він в Санкт-Петербурзі у 1880-му році, служив лікарем під час першої світової війни. За мужність під час бойових дій отримав свій перший орден Святого Станіслава 3-го ступеню. Після революції родина переїхала до Миколаєва. Доктор, який був поетом і громадянином, неоднозначно сприйняв Жовтневий переворот. Після ейфорії настало розчарування. Натомість він залишався життєлюбом, за життя написав понад 300 віршів, обіймав посаду завідувача холерним відділенням міської лікарні, працював і під час Другої світової, помер у 1957-му році.

Син Олександра Петрова Микола з дружиною Людмилою і купили одного разу це німецьке піаніно. А вже через багато років їхня донька Наталія Миколаївна та онука Юлія вирішили подарувати інструмент місту. Як зазначає Юрій Любаров, «таке історичне піаніно — прекрасний експонат майбутнього музею міського побуту. Але поки музей лише в процесі створення, я запропонував поставити його в літературно-музичний салон нашої центральної бібліотеки для дорослих ім. М. Кропивницького».

З’ясувалося, що будинок, в якому жила родина Олександра Петрова, знаходився в декількох кроках від цієї бібліотеки. Будинок зберігся до наших днів та розташований за адресою: вулиця Потьомкінська, 184. Нині піаніно переїхало практично в ту ж саму точку міста, в якій воно перебувало в роки революції. Бібліотека, зустрічаючи такий раритет, звільнила приміщення салону і воно поки виглядає порожньо. Натомість під час карантинних обмежень цей салон планують перетворити в справжній старовинний зал з афішами, плакатами, листівками тих років. А відкриють нову вітальню з вечора пам’яті Олександра Петрова та читанням його віршів. І обов’язково зазвучить старовинне піаніно.