17 вересня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» № 3614. За це проголосували 287 народних депутатів.