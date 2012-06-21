17 вересня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» № 3614. За це проголосували 287 народних депутатів.
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