Нині сільгоспвиробники дедалі частіше скаржаться на нестачу висококваліфікованих, підготовлених для обслуговування сучасної техніки робітників аграрних професій. Як розв’язують цю проблему на Черкащині? Ось один із прикладів. Започатковані обласною радою НВФ «Урожай» ініціативи щодо створення якісно нових умов співпраці влади і бізнесу в питаннях підтримки профтехосвітніх закладів в області й підвищення рівня професійної підготовки майбутніх спеціалістів виробничих професій уже дають результати. Співпрацюючи з Лисянським професійним аграрним ліцеєм, фахівці НВФ «Урожай» передали у користування ліцею сільськогосподарську техніку та інше устаткування для виробничої практики, найкращих ліцеїстів заохочують до навчання персональними стипендіями, оплатою виробничої практики. Після закінчення навчання студентам гарантують працевлаштування та заробітну плату, на порядок вищу за середньостатистичний показник в області.
Це не просто благодійні наміри компанії, спрямовані на підтримку і розвиток молодого покоління, а цілком прагматичні взаємовигідні кроки. Адже в підсумку заклади освіти матимуть істотну матеріально-технічну підтримку, а сільгоспвиробники — висококваліфікованих і конкурентних на ринку праці робітників, попит на яких останніми роками зріс у рази.
Недавно в Черкасах на базі регіонального центру професійної освіти відбулося засідання круглого столу «Співпраця з бізнесом — запорука розвитку професійно-технічної освіти». Представники управління агропромислового розвитку особливу увагу зосередили на необхідності відкриття підготовки робітників для переробної галузі. Досягнуто домовленостей про виробничу практику учнів та стажування педагогів в умовах сучасного виробництва, механізмів укладення тристоронніх договорів між роботодавцем, учнем та закладом освіти для закріплення випускників на робочих місцях.
Учасники круглого столу підкреслювали, що в сучасних економічних реаліях соціально орієнтований бізнес у сільській місцевості — важливий чинник якості життя громад, міцне підґрунтя розвитку територій.