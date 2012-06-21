Венеціанська комісія розкритикувала законопроекти №6674 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги» і №6675 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги», які Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради торік у липні. Ці законопроекти мали на меті скасувати електронне декларування для антикорупційних активістів, запроваджене в березні 2017 року. Однак тоді вони наразилися на критику правозахисників, які переконані, що й ці законопроекти містять нові невиправдані обмеження для роботи громадських організацій в Україні.
Незалежні експерти дійшли висновку, що законопроекти фактично пропонують замінити електронне декларування «режимом обтяжливої податкової звітності та жорсткою вимогою публічного розкриття докладної фінансової інформації, яку мали надавати неурядові організації, чий загальний річний прибуток перевищує 14 350 євро, і окремі бенефіціари міжнародної технічної допомоги». Вони переконані, що вимоги до фінансової звітності громадських організацій у поєднанні із жорсткими санкціями матимуть руйнівний вплив на громадянське суспільство в Україні. Тому їх слід повністю вилучити або істотно скоротити. Про це йдеться у спільному висновку Венеціанської комісії та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (ОБСЄ/БДІПЛ), ухваленому у Венеції. Крім того, експерти наголошують, що українська влада має скасувати вимогу до антикорупційних активістів подавати електронні декларації до 1 квітня 2018 року, коли завершується термін подачі перших декларацій.
Експерти переконані, що навіть за підозри у відмиванні коштів правильним з боку влади буде розпочати кримінальне розслідування проти конкретних громадських організацій, а не вимагати загальної звітності. Венеціанська комісія не вбачає необхідності в таких поправках і рекомендує їх вилучити повністю або відчутно звузити, мотивувавши їх доцільність і пропорційність.
У Венеції наполягають і на скасуванні вимоги «про розкриття особистих даних десяти найбільш оплачуваних працівників громадських організацій, деяких донорів та підрядників цих організацій». А ще експерти вважають: якщо нові зобов’язання щодо фінансової звітності буде запроваджено, то у положення про покарання за недотримання цих вимог слід внести суттєві поправки. Експерти радять класифікувати санкції відповідно до різних типів і ступенів фінансових зловживань.
Наприкінці висновку експерти Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ наполегливо радять винести обговорення поправок до цих законопроектів на широкі консультації з громадськими організаціями, «на діяльність яких вони безпосередньо впливатимуть після того, як набудуть чинності».