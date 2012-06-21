«Питання правди нас хвилюють набагато більше, ніж питання грошей. І це не моя позиція чи моя примха як керівника делегації, це вимоги родин загиблих, які хочуть знати, що сталось тоді. Ми за жодних умов не погодимося на гроші в обмін на правду», — заявив заступник міністра закордонних справ, керівник української групи переговірників з Іраном Євген Єнін в інтерв’ю іранській службі Радіо Свобода Радіо Фарда.
Тобто розуміння правди дасть змогу об’єктивно визначити рівень компенсацій, на які можуть претендувати родини загиблих, авіакомпанія і держава Україна. Терміни переговорів про компенсацію залежать від того, чи це питання дійде до суду, чи закінчиться досудовою домовленістю.
Спираючись на міжнародну практику, дипломат зауважив, що досудове вирішення питання триває щонайменше 2,5 року, а судове — принаймні п’ять років. Тож Україна очікує від іранської сторони завершення розслідування і оприлюднення його підсумків до кінця цього року, повідомляє УНІАН. У розслідуванні має бути вказано і дані бортових самописців. І якщо нашу сторону не задовольнятимуть певні аспекти технічного розслідування, вона матиме змогу висловити зауваження.
За словами дипломата, якщо іранська сторона говорить про «людську помилку» як причину катастрофи, то важливо встановити, чи йдеться про «системні прорахунки в організації безпеки польотів».
Технічне розслідування катастрофи важливе не лише для України, а й для всієї міжнародної спільноти. Бо, наприклад, після загибелі малайзійського літака рейсу MH17, збитого над Донбасом російською ракетою у 2014 році, українська сторона напрацювала рекомендації, які стали обов’язковими для всіх членів IKAO.