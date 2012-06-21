Луганська область стала другою за обсягами фінансування проектів з Державного фонду регіонального розвитку. У 2018 році тут отримають 401,3 мільйона гривень. На розширеній обласній нараді говорили про те, що регіональна комісія з відбору вже розглянула 247 проектів на суму 1 мільярд 363,7 мільйонів гривень. Затвердили і направили до Міністерства регіонального розвитку 63 проекти на суму 387,2 мільйонів гривень.
За інформацією Луганської облдержадміністрації, минулого року добре освоєння коштів ДФРР відбувалось у п’яти районах.
У той же час, незадовільно відпрацювали за цим напрямом виконкоми міст Лисичанськ і Сєверодонецьк, а також Міловська, Сватівська, Старобільська райдержадміністрації. Станично-Луганською РДА виділені з ДФРР кошти не були освоєні зовсім, – підкреслили в повідомленні.
Програма була ухвалена на колегії облдержадміністрації і вона визначає пріоритетні напрями дій на поточний рік щодо забезпечення розвитку реального сектору економіки і на цій основі поліпшення якості життя населення, максимально можливого зменшення негативних соціально-економічних наслідків, які виникли в Луганській області.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єру»