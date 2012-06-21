У Новоодеському районному відділі ДВС Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області перебуває виконавче провадження з виконання виконавчого листа Новоодеського районного суду Миколаївської області про стягнення з громадянина Ж. аліментів на утримання 11-річного сина.
У період з 2014 року по березень 2018-го в боржника утворилася заборгованість зі сплати аліментів розміром понад 22 тисячі гривні. Завдяки роботі державних виконавців встановлено, що чоловік має намір виїхати на заробітки за кордон.
Працівники й керівник Новоодеського районного відділу ДВС своєчасно вжили заходів щодо встановлення обмеження боржника у праві виїзду за межі України, винесли відповідну постанову й забезпечили стягнення заборгованості з виплати аліментів. У результаті боржник на депозитний рахунок відділу вніс кошти в повному обсязі. Всю суму перераховано на реквізити стягувачки.