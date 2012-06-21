Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур'єр»

Торік виробники гуцульської овечої бриндзи з Рахівського району на Закарпатті добилися її визнання на державному рівні: її внесено під першим номером до переліку продуктів, що мають географічне зазначення. Сьогодні ж вони готують документи для подальшого просування бриндзи та її промоції як на національному, так і міжнародному рівнях. Наступним етапом має стати внесення продукту до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, а згодом і до переліку під охороною ЮНЕСКО.

Днями популярний брендовий продукт, що народжується на Закарпатті, отримав вагомий імпульс до міжнародного визнання. У Рахові Асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів влаштувала виставку продукції вівчарства та обговорення перспектив галузі, на яку запросила фахівців галузі та представників консульств Польщі й Угорщини. На виставці були представлені сирні продукти з овечого молока, а також вироби з овечої шерсті – теплий одяг, ковдри та килими.

Основним результатом зустрічі стало підписання листа про згоду на просування гуцульської овечої бринзи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини та у відповідні міжнародні списки. Документ підписав голова Асоціації виробників традиційних карпатських високогірних сирів Анатолій Павлюк.

Учасники зустрічі відвідали Музей гуцульської бриндзи, створений місцевою мешканкою Ольгою Шкуро. Цей заклад зі статусом громадського відкрито за грантового сприяння Українського культурного фонду. З використанням окулярів віртуальної реальності та QR-кодів тут можна переглянути відео у форматі 3d, що відтворюють процес виготовлення продуктів вівчарства та життя доглядачів овечих отар.

«Гуцульська бриндза – це не лише продукт для споживання, це передусім багаторічний досвід і життя людей. Тож зберегти елементи нематеріальної культурної спадщини, притаманні нашому Закарпаттю, – наш святий обов’язок», – сказав під час відвідання музею перший заступник голови Закарпатської облдержадмінрістрації Олег Коцюба.