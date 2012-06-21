Спільно з Благодійним «DORCAS» і міжнародним фондом Terre des hommes організація запустила четверту фазу проекту «Спільне гуманітарне реагування в Україні», яка передбачає допомогу мобільної бригади для забезпечення базових потреб сімей в складних життєвих обставинах, психологічні, логопедичні, педагогічні, навчальні та освітні послуги для дітей і сімей, а також проведення 39 тренінгів для батьків та соціальних працівників.
Як повідомляють в благодійному фонді «СОС Дитячі Містечка Україна», проект націлений на надання допомоги сім'ям у складних життєвих обставинах, прийомним сім'ям, фахівцям підтримують професій, які постраждали в результаті військових дій. Проект діє Станиці Луганській, Попасній, Новоайдарі, Щастя, – тобто в містах та селах Луганської області, які знаходяться в безпосередній близькості від лінії розмежування. Мобільні групи вже готові до роботи і кілометрам складних доріг області.