Попри негоду на Луганщину прибула делегації Національних Збройних Сил Латвійської Республіки. У візиту принаймні дві важливих мети: передати 22 тонни гуманітарної допомоги для цивільного населення прифронтових районів та провести семінар для вчителів загальноосвітніх шкіл із предмету «Захист Вітчизни».
Гуманітарка п’ять днів була в дорозі: речі збирали шведи, а доправили їх військові Збройних Сил Латвії. З Сєвєродонецька в супроводі українських військових вантажівки дісталися до прифронтових населених пунктів: Станиці Луганської, Попасної та Новоайдара. Там її передали головам адміністрацій, а вже ті роздадуть людям.
«Гуманітарний вантаж складається із взуття, зимового та літнього одягу для дітей різного віку, іграшок, а також домашнього текстилю, у тому числі постільної білизни. Всього 22 тонни вантажу», – каже головний капелан Збройних Сил Латвійської Республіки Елмарс Плявіш.
А от задля належної організації семінару з такої важливої теми прибули представники Кадетських сил Латвії та Національних Збройних Сил Латвійської Республіки. Вони на базі Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» (м. Кремінна) проведуть лекції з планування занять, правил безпеки, показове заняття з тактичної медицини, мінної безпеки, тренінг з психологічної допомоги.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єру»