Дві масивні лінзоподібні галактики, NGC 2292 і NGC 2293, наблизились одна до одної в далекому минулому, гравітація змусила їх впливати одна на одну і повільно зливатися в одну гігантську галактику.

NGC 2292 і NGC 2293 розташовані приблизно у 120 мільйонах світлових років від нас у сузір’ї Великого Пса.

Обидві галактики були відкриті англійським астрономом Джоном Гершелем 20 січня 1835 року.

Пара належить до групи галактик, відомої як LGG 138. Іншими членами групи є NGC 2280, NGC 2295, ESO 490-G010 та ESO 490-G045.

«Якщо ви змішаєте два смажені яйця, ви отримаєте щось схоже на яєчню. Те саме відбувається під час зіткнень галактик у всьому Всесвіті», – кажуть астрономи Хаббла.

«Галактики втрачають свій сплющений спіральний диск, і зірки переміщуються у об'єм простору, утворюючи еліптичну галактику. Але сфотографована Хабблом ця взаємодіюча пара є дуже рідкісним прикладом того, як утворюється гігантська спіральна галактика. Це може залежати від конкретної траєкторії, якою рухається пара галактик, що стикаються. І такий сценарій зустрічі двох галактик дуже рідкісний, оскільки у Всесвіті є лише кілька інших таких прикладів», – кажуть вчені.

«Кінцевою долею цієї пари стане злиття у гігантську спіральну галактику, як UGC 2885 , Галактику Рубіна, яка перевищує діаметр нашого Чумацького Шляху», – сказав професор Кіл.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»