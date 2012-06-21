Аккаунт гендиректора соціальної мережі Twitter Джека Дорсі зламали хакери. Вони встигли опублікувати кілька твітів з расистськими і релігійними образами, а також пост про «бомбу в штаб-квартирі компанії». Про це повідмила газета The Guardian.
Представники Twitter заявили, що їм відомо про злом, додавши, що вони проводять перевірку інциденту. Як уточнює видання, образливі повідомлення були видалені через 30 хвилин після публікації.
«Ми серйозно ставимося до подібних загроз. Ми перевірили цю загрозу, і можемо підтвердити, що вона не відповідає дійсності », – прокоментували представники компанії повідомлення про вибуховий пристрій.
12 червня невідомі зламали акаунт прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва в Twitter.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»