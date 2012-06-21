Комунальний заклад «Соціальний готель» в Харкові, про створення якого «Урядовий кур’єр» вже розповідав наприкінці минулого року, став першою установою такого типу в Україні і вже приймає не лише людей, що потрапили в складні життєві обставини та залишилися без житла, а й представників місцевого самоуправління з інших міст країни, котрі збираються запровадити такі новації на своїй малій батьківщині.
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Нещодавно до готелю завітали представники Уманського міського управління праці та соціального захисту населення, щоб перейняти досвід роботи комунального закладу нового типу.
Ділячись враженнями від побаченого, начальник цього управління Галина Кучер відзначила, що в готелі створені комфортні умови для проживання людей. Тут є кімнати для відпочинку, санвузли, кухня, пральня, також будівля адаптована для людей з обмеженими можливостями.
«Для міста це дуже важливо. Такий готель для людей, які потрапляють в складні життєві обставини, – панацея. Ми піднялися на другий поверх, там живе мама з двома дітьми. Вона може приготувати їжу, є мікрохвильова піч, духовка, холодильник. Все доступно. Створено умови для людей з інвалідністю, вони можуть вільно пересуватися: двері ширше, ніж зазвичай, зручні поручні, меблі потрібного рівня – це дуже зручно», – зазначила гостя з Черкащини.
Її колега і заступник Оксана Гайдай наголосила, що Харків можна назвати соціальним містом.
«У нашого міського голови є такий меседж, що Умань – місто соціальне, місто, де вас чекають. Хочу сказати, що Харків – це також місто, де чекають, місто соціальне, тому що ми бачимо установи, які пристосовані для людей, які потребують уваги, турботи з боку міської влади. Особисто мої враження як людини – мені готель дуже подобається», – сказала Оксана Гайдай.
Заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що рада такій оцінці.
«Наші колеги з інших регіонів зацікавилися цим проектом і почали до нас приїжджати, щоб подивитися, як все вийшло. Ми раді, що у нас є що запропонувати Україні. Це не перший такий досвід, у нас є інші моделі в системі соціального захисту, які ми відпрацьовуємо в місті Харкові, а потім вони стають надбанням всієї країни, і ми пишаємося цим», – сказала Світлана Горбунова-Рубан.
ДОВІДКА «УК»
Соціальний готель відкрили в Харкові за підтримки уряду Німеччини в листопаді 2017 року. Він працює в будівлі територіального центру надання соціальних послуг Московського району. Готель має 19 номерів і розрахований на 50 осіб.