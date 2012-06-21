Нещодавні пориви на теплотрасі, що залишили без опалення, хоч і на короткий час, сотні об’єктів житлової та соціально-побутової сфери Слобожанської столиці, стала тим останнім попереджувальним дзвіночком для комунальників, який нагадав, що далі зволікати з капітальним ремонтом теплових мереж колапсу подібно.
Тепломагістралі зношені на 80 %, а більшість з них прослужили по 35 років. Це і стало причиною тих поривів, які трапилися за останні кілька днів у Харкові. Зараз аварії ліквідовано, і ситуацію можна вирішити лише замінивши зношені труби на нові.
«Відновити надійність теплопостачання можна тільки заміною цих мереж. Їхній стан ми знаємо і ще два роки тому, коли ми починали працювати зі Світовим банком, ми цю трасу включили у реконструкцію за рахунок інвестування Світового банку. На сьогоднішній день ми маємо вже профінансовані і підготовлені проекти на реконструкцію мереж, загальна протяжність яких майже 30 кілометрів», –розповів директор КП «Харківські теплові мережі»Сергій Андрєєв.
За його словами на першому етапі планується замінити 10 кілометрів мереж на різних ділянках по місту, зараз вже готується документація для проведення тендерів на виконання робіт. У цьому списку відрізок 94-ї магістралі, на якій і сталася аварійна ситуація.