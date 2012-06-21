Упродовж року в столиці Слобожанщини встановлено найбільше рекордів серед обласних центрів України. І це досягнення було офіційно зафіксоване керівником Національного реєстру рекордів Ланою Вєтровою під час презентації нового видання Національного реєстру рекордів України. А всього з часу появи Національного реєстру рекордів у 1989 році в Харкові було зафіксовано 83 досягнення. Саме тому, за словами Лани Вєтрової, серію обласних презентацій Книги рекордів було традиційно розпочато з Слобожанської столиці.

До видання увійшло 32 нових досягнення жителів Харкова і області. Найбільше їх було зафіксовано в категоріях «Спорт» та «Діти».

Приймаючи сертифікат про черговий рекорд, директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Олексій Чубаров підкреслив, що ця нагорода – заслужена.

«Ми багато працюємо над тим, щоб Харків залишався містом рекордів. І хочемо, щоб ця традиція була щорічною і Харків отримував нагороди за свої досягнення. У нас місто креативних і талановитих людей, і разом з вами ми це доводимо!» – сказав Олексій Чубаров.

Під час презентації видання «Національний реєстр рекордів України - 2018» було зафіксовано ще кілька нових рекордів Харкова. Так, відповідний сертифікат отримала команда «Niceladies» у категорії «Найповажнішого віку команда з черлідингу». Середній вік її учасниць – 60 років.

Ще одне досягнення – «Найбільша кількість напрямків соціально-спортивного проекту «Я зможу!». За словами Лани Вєтрової, цей проект такого масштабу єдиний в Україні. В ньому учасники змагаються в 16 категоріях. За п’ять сезонів у проекті взяли участь 3535 осіб.

Безпосередньо перед презентацією книги харків’янин Олексій Безсонов встановив рекорд «Відтворення послідовності розміщення максимальної кількості монет у форматі «орел/рішка»: за 15 хвилин він запам’ятав довільну послідовність з 322 монет і потім відтворив її на папері. У планах рекордсмена - офіційно стати людиною з найвищим рівнем IQ в Україні. Поки що в домашніх умовах він набирав у тестах до 150 балів.

Також новим рекордом у день презентації книги було названо «Найбільшу в Україні центральну площа міста». Харківська площа Свободи була внесена до Національного реєстру рекордів з територією 11,9 гектара.

Окрім того, був відзначений найстарший тенісист-любитель в Україні та Європі – 94-річний Леонід Станіславський, який, до того ж, спустився в Буковелі з найдовшого троллея в Україні (1,1 км).

Церемонія презентації книги завершилася подарунками. Всі учасники заходу отримали по примірнику нового видання.