Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Ще перед вихідними стало відомо, що пожежі на Харківщині локалізовано і загроз для людей не існує. Як повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер було оперативно проведено комісію, де масштабну пожежу в Дворічанському районі класифіковано як надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Це, як пояснив голова ХОДА, надає можливість отримувати допомогу з державного бюджету і влада області наполягатиме на формі грошової компенсації, оскільки більшість погорільців збираються відбудовувати своє житло.
Олексій Кучер також наголосив на ролі в гасінні пожеж та ліквідації наслідків їх добровольців та волонтерів. Зокрема, він подякував ГО «Цивільний повітряний патруль». Завдяки інформації авіаторів, котрі оперативно оцінили масштаби пожежі та вчасно виявили нове джерело загоряння — за 5 км від локалізованої пожежі—рятувальники ДСНС змогли оперативно локалізувати джерела загорянь у Чугуївському районі.