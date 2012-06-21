Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Новий навчальний рік для педагогічного та учнівського колективів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 105 розпочнеться з приємних подій. Тут відкриють два перших класи, де навчатимуться діти з особливими освітніми потребами. Можливо для когось стороннього це й виглядає буденним фактом, але не для цього навчального закладу. Бо 105 школа ще в 2017 році виступила піонером інклюзивного навчання, започаткувавши у Харкові ресурсні кімнати для проведення з особливими учнями індивідуальних і групових занять.
Зараз, як розповіла директриса ЗОШ Наталія Теплова, у школі вже діють 5 класів з інклюзивною формою навчання, які відвідують вісім хлопців та двоє дівчат з особливими потребами. А з відкриттям ще 2 перших класів кількість учнів з інвалідністю зросте до 16 осіб.
Школа, за словами керівниці закладу, вже цілком готова до початку нового навчального року. Місто профінансувало не лише капітальний ремонт кабінетів початкових класів, покрівлі, а й встановлення теплозберігаючих вікон та вхідних груп. А ще торік, завдяки участі у проєкті GIZ, в ЗОШ капітально відремонтували медпункт та туалети, які пристосовані для маломобільних учнів.
До першого вересня школярів цього закладу очікують портивний майданчик з футбольним, волейбольним та баскетбольним полями, численні тренажери, майданчики для занять настільним тенісом та бігові доріжки.