Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Індустріальний район Харкова поповнився ще одним дитячим дошкільним закладом. Це стало можливим завдяки реалізації міської програми з відродження та повернення в освітянську мережу приміщень дитсадків, які скорочувалися колись через нестачу дітей, у комунальну власність.

Будівля щойно відкритого дошкільного дитячого закладу №333 була передана у 90-х роках в користування одній з місцевих шкіл, де розташовувалися початкові класи. Наразі ж, за рішенням міської влади, її передали дошколятам. Тут уже запрацювали перші три групи, а незабаром планують відкрити ще стільки ж.

Як повідомили в дитячому дошкільному закладі, він розрахований на 85 дітей і пустувати, як видно уже з першого дня відкриття, не буде. Батьків і самих малюків приваблює добротний капітальний ремонт, який зробили за кошти міського бюджету, новенькі меблі та така ж побутова техніка, про яку подбала міська влада, ігрові павільйони та майданчики і, звичайно ж, якісна дошкільна освіта. А в день відкриття керівництву дитсадка місцева влада вручила сертифікати на придбання сучасної музичної та комп’ютерної техніки, а перших вихованців та їх батьків порадувала казковими супер-героями та інтерактивними іграми. За традицією, з нагоди відродження ще одного дитячого садка у Харкові посадили у його дворі чудову зелену ялинку — знак радості і процвітання.