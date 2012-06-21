Нова бойова машина піхоти «Кевлар-Е», розроблена приватною компанією «УКРІННМАШ», має потужність штатного двигуна 300 кінських сил та здатна розвивати швидкість до 70 кілометрів на годину по шосе і плисти зі швидкістю 5 км / год.
Як повідомляє STATUS QUO, БМП збиратиметься на базі шасі «2С1», а замість 122-мм гармати зроблена надбудова для збільшення висоти десантного відділення і встановлений бойовий модуль «Штурм» з 30-мм автоматичною гарматою.
Екіпаж бойової машини, що розрахована на 6 десантників, складає – 3 особи. Очікується, що на БМП встановлять двигун Cummins, Western Caterpillar або Deutz потужністю близько 420 к.с.