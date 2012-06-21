Велике замовлення від «Укрзалізниці» невдовзі може отримати харківське ДП «Завод імені В. О. Малишева». Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер під час відвідин підприємства.
За його словами, існують попередні домовленості з міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм про виробництво у Харкові 60% двигунів потягів, які вийшли з ладу. Це не лише суттєво поповнить портфель замовлень підприємства, а й позбавить необхідності замовляти вузли у Росії.
Як пообіцяв керівник області, незабаром буде організована зустріч генерального директора ДП «Завод імені В. О. Малишева» Василя Криласа з новим директором «Укрзалізниці», під час якої сторони зможуть обговорити всі деталі співпраці.
На заводі відзначили значимість завантаження виробництва цивільними замовленнями та водночас наголосили на прагненні колективу виготовляти сучасні танки для української армії.
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»