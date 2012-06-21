Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Кого хоч раз спіткало лихо із втратою водійського посвідчення, той довго не забуде довготривалих ходінь по муках для відновлення документа. Не меншими клопотами були і замороки з реєстрацією автомобіля.
Невдовзі, як пообіцяв у своєму Telegram-каналі Харківський міський голова Геннадій Кернес, в обласному центрі всі ці проблеми зникнуть. Це станеться завдяки делегуванню функцій з заміни водійських прав при їх втраті чи псуванні центрам надання адміністративних послуг. Також автовласники тут зможуть зареєструвати новий автомобіль, чи ж здійснити перереєстрація при зміні особистих даних власника.
І всі ці процедури займуть від одного до п’яти днів без будь якого огляду вашого авто. Треба лиш подати документи до 1-го віконця адмінцентру і нові права, скажімо, ви отримаєте вже через 5 днів.
Харківська міська рада вже придбала для друку документів все необхідне обладнання, працівники ЦНАПів пройшли відповідне навчання і нині відпрацьовується взаємодія з МВС та ведуться технічні роботи.