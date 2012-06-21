Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Працівники прокуратури Харківської області під час обшуку, проведеного спільно з слідчими ГУ ДФС у Харківській області, виявили та вилучили близько 200 тисяч готових наборів для відібрання біологічного матеріалу, до 400 тисяч комплектів для збору таких наборів, комп’ютерну техніку та документи про фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, а також 35 печаток підконтрольних ФОП.
Вилучене майно та продукція ділків, що вирішили «підзаробити» на пандемії Covid-19, оцінюється приблизно в 12 мільйонів гривень. Якщо ж говорити в цілому про оборудки підпільних бізнесменів у 2020 році, то фейкової продукції у кількості 850 тисяч наборів реалізовано через підконтрольних підприємців майже на 24 мільйони гривень.
За словами начальника відділу прокуратури області Артура Оганнісяна, на сьогодні досудовим розслідуванням вже встановлено, що троє чоловіків налагодили підпільне виробництво наборів для забору біологічного матеріалу, транспортування та проведення ПЛР-дослідження на виявлення COVID-19 та інших вірусних інфекцій. Продукція в підпільному цеху виготовлялася без належних дозвільних документів і навіть на перший погляд викликає чимало запитань щодо якості. Реалізацію ділки поставили на широку ногу, використовуючи підконтрольні ФОП. Їх саморобки змогли потрапити до мереж аптек та комунальних медзакладів.
На разі прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України) та тривають слідчі дії.
Мешканців же Харкова, особливо з числа тих, хто пройшов тестування на коронавірус, гостро турбують питання настільки шкідливі фейкові набори для здоров’я і чи відповідатимуть перед законом «заробітчани» на пандемії за підробки медобладнання.