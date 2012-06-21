Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



У Харкові підготували приємний сюрприз для жителів та гостей міста з нагоди Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні, які відзначатимуться 27 вересня 2020 року. У цей день харків’яни і всі гості, які перебуватимуть в обласному центрі, зможуть безкоштовно стати учасниками екскурсій «Підземелля Гостиного двору», «Таємниці харківських підземель» та «Сім чудес Харкова».

Екскурсанти матимуть нагоду насолодитися красотами Успенського, Благовіщенського та Покровського соборів, ознайомитися з архітектурними шедеврами Будинку державної промисловості (Держпрому), Дзеркального струменю та доторкнутися до більш ніж 300-річної історії підземного Харкова, де головною екіпіровкою відвідувачів будуть шахтарські ліхтарі.

Як повідомили в Харківській міській раді, яка й підготувала цей чудовий сюрприз, екскурсії проводитимуться з дотриманням маскового режиму та необхідної під час масових заходів соціальної дистанції.