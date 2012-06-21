Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



У Харкові тривають планові ремонти водо- та тепломереж. Основна увага в підготовчий період була сконцентрована, перш за все на об’єктах соціальної сфери. Зокрема у медичних та закладах соціальної сфери міста вже виконано основний обсяг підготовчих робіт до нового опалювального сезону.

Як розповів директор департаменту охорони здоров’я міськради Юрій Сороколат, у медустановах відремонтовано близько 5 тисяч погонних метрів мереж теплопостачання, майже 4,5 тисячі погонних метрів електромереж та на заміну старим встановлено 116 старих енергозберігаючих віконних блоків. Подбали тут і про відновлення вентиляційних систем, покрівель та відремонтували низку приміщень. На середину минулого місяця, за словами чиновника, тепломережі в міських лікарнях підготовлені на 100%.

Паралельно також ведеться ремонт приймальних приміщень медичних закладів, де виходжують коронавірусних хворих. А в 25 лікарні встановили автономні джерела енергопостачання.Також харків’яни прозвітували і про готовність до опалювального сезону всіх12 міських установ соціальної сфери.

Не марнують погожих сприятливих для ремонтних робіт днів також працівники КП «Харківводоканал». До того ж свій робочий графік вони вибудували таким чином, щоб не завдавати додаткових незручностей харків’янам.

Так, проводячи профілактику на насосній станції №25, яка забезпечує водою Київський та Шевченківський райони міста, комунальники одночасно ремонтують водопровідні мережі поки вони не наповнені водою.

«У той час, коли станція стоїть, ми використовуємо для проведення профілактичних робіт із заміни запірної арматури, пожежних гідрантів. Нині на мережах заплановано замінити 21 одиницю запірної арматури і 15 пожежних гідрантів. Для цього задіяно 17 бригад. Чотири бригади зараз працюють на внутрішніх майданчиках станції», — розповів заступник директора з виробництва комплексу ««Харківводопостачання» Микола Завада.